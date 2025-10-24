バレーボールの大同生命SV.LEAGUE男子が24日に開幕。昨シーズン覇者のサントリーサンバーズ大阪とレギュラーシーズン優勝の大阪ブルテオンが激突した。サントリーは高橋藍（24）、大阪Bは西田有志（25）のパリオリンピック™代表の2人がそれぞれチームのキャプテンに就任。開幕戦は西田の大阪Bが3ー1（23ー25、25ー21、26ー24、25ー20）で勝利した。第1セットは高橋のサントリーが中盤までリードを許したが、3連続得点で16ー1