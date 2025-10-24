指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が24日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」（金曜午後9時）に生出演し、話題の人気曲「超特急逃走中」「ラブソングに襲われる」をスペシャルメドレーで披露した。「超特急逃走中」は、TikTokの「体幹チャレンジ」でバズリ中の話題曲。2月に配信スタートし、ストリーミング累計は間もなく2000万回を突破する勢いとなっている。新曲「ラブソングに襲われる」