佐渡市在住の70代女性が、現金約2400万円をだまし取られる被害がありました。警察によりますと、ことし9月26日、通信事業者を名乗る男から女性の家の固定電話に「警察が用事があるようなので警察に電話をつなぐ」などと電話がありました。保留音が鳴った後、警察官を名乗る男が電話に出て「詐欺事件を検挙した。あなたの名義の口座と携帯電話を詐欺グループが使っていた。あなたが事件に関与しているか調べないといけない」
