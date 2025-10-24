俳優の笠松将が２４日までにＳＮＳを更新。猫とのショットを披露した。自身のインスタグラムに「猫アレルギー、人間アレルギー、写真チェック、才能チェック」とつづり、様々な角度から猫を抱いているショットを公開した。この投稿に「画面一緒に見てるの可愛すぎる」「もふもふにゃんこをぎゅーしながらご機嫌チェック中な将くん可愛すぎて幸せ癒しをありがとう」「猫になりたい」「最近猫ちゃんとの写真多くてうれし〜め