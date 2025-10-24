【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が２４日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年同月比３・０％だった。２か月連続で伸びが加速したが、市場予想は下回った。変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数は３・０％で、前月から伸びは鈍化した。