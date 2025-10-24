「兵庫クイーンカップ」（２４日、園田）断トツの１番人気だった愛知のコパノエミリアがスタートからハナに立って逃げ切り、５月の、のじぎく賞に続いて園田での重賞連勝を果たした。２着は２番人気で地元のラヴィアンが後方から外を伸びて続き、３着にも４番人気で地元のマジークが好位から猛追して入った。これまでの実績通りにコパノエミリアが力でねじ伏せて重賞３勝目を挙げた。「強かったね。思ったほど絞れていなかっ