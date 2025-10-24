アイドルグループ・WEST.の神山智洋が24日、所属事務所の公式サイトで結婚を発表した。WEST.の神山智洋神山は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と決意をつづり、「至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、