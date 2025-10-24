25日（土）は北海道や東北北部で晴れますが、西日本・東日本では太平洋側から雨の範囲が広がりそうです。●西日本、沖縄太平洋側は午前中から雨のところがあり、午後は日本海側でも雨が降るでしょう。日中の気温は25℃に届かないところが多いものの、鹿児島は24日（金）より大幅に上がり29℃、熊本は28℃の予想です。●東日本北陸は昼ごろまで晴れ間がありますが、夜は雨のところがあるでしょう。関東や東海は昼前後から雨のところ