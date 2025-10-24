◇レスリングU23世界選手権第5日（2025年10月24日セルビア・ノビサド）女子62キロ級が行われ、24年パリ五輪金メダルで元木咲良（育英大助手）は、1回戦、2回戦、準々決勝と3試合連続のフォール勝ちを収め、準決勝に進出した。パリ五輪後は休養をはさみ、今年4月に実戦復帰した元木は、6月の全日本選抜選手権決勝でパリ五輪68キロ級銅メダルの尾崎野乃香を破り、その後のプレーオフも制して9月の世界選手権代表に決定。その