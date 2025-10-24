「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−１サントリー」（２４日、ジーライオンアリーナ神戸）開幕戦が行われ、２０２４−２５シーズン覇者のサントリーは同レギュラーシーズン１位の大阪Ｂと対戦し、１−３（２５−２３、２１−２５、２４−２６、２０−２５）で黒星スタートとなった。サントリーで今季から主将を務める日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）はスタメン出場し、コースを狙った頭脳的なスパイクでポイントを稼ぐ