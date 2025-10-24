「デイリースポーツ杯」（２４日、大村）関東支部次世代のエース候補・宮之原輝紀（２７）＝東京・１１８期・Ａ１＝が、３コースから華麗にまくり差し、通算２３回目、今年は７回目、大村では初の優勝を飾った。２着は１号艇・西岡顕心（香川）、３着は２号艇・岡村慶太（福岡）が入り、３連単は２４３０円となった。宮之原がシャープなターンで魅了した。人気の１号艇・西岡がインからコンマ０６のトップＳを決めて押し切っ