大阪B―サントリー第1セットポイントを奪い、喜ぶ西田（奥中央）ら大阪Bの選手たち＝ジーライオンアリーナ神戸2季目を迎えたバレーボール大同生命SVリーグの男子は24日、神戸市のジーライオンアリーナ神戸で開幕し、昨季レギュラーシーズン1位の大阪Bが初代王者のサントリーを3―1で破った。第1セットを23―25で失った後は新加入のセッター、ブリザールらの活躍で第2セットを25―21で奪い返すなど3セットを連取して逆転勝ち