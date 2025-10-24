KANEBO¤¬2025Ç¯Åß¡¢´õË¾¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä♡11·î7Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Ä«¥¯¥êー¥à¡Ö¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤Ⅱ¡×¤äÌë¥¯¥êー¥à¡Ö¥¯¥êー¥à ¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥ÈⅡ¡×¡¢ÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¤¥Ö¥êー¥¹¥­¥ó ¥¦¥§¥¢Ⅱ¡×¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±§Ãè¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ËèÆü¤Î¥¹¥­¥ó¥±