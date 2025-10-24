皆さんは、教頭先生がどんな仕事をしているか知っていますか？ ある意味、校長先生よりも様子が見えにくい存在かもしれません。しかし、学校を運営する上で欠かせない役割をになっているのが教頭先生であり、その業務内容も多岐にわたります。今回は現役の小学校教師である松下隼司さんに、教頭先生の仕事内容や、管理職が学校全体に及ぼす影響などについてお聞きしました。 （今回の質問）小学校の教頭先生は、普段どんなお仕事を