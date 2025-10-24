星野リゾートが手掛ける街ナカホテルブランド「OMO（おも）」が2026年、横浜市に初めて誕生します。フルサービスホテル「OMO7」とブティックホテル「OMO5」、2施設が次々と開業。1つは大注目の「OMO7横浜 by 星野リゾート」（以下、OMO7横浜）。2026年4月21日、JR関内駅前に開業することが発表されました。もう1つの「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」（以下、OMO5横浜馬車道）は、2026年1月15日に開業予定です。それぞれの魅力を