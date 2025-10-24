三井住友ファイナンス＆リース（SMFL）が2025年10月23日、新リース会計基準に対応したSaaS型ソリューション「assetforce リース会計パッケージ」を発売し、東京都内で発表会を行った。リース資産に関わるデータの格納（契約情報の入力）、リース期間の判定、契約期間中の運用管理までを支える機能が実装されている。AI技術を活用し、効率的な管理プロセスを実現するという。全てのリース取引が資産・負債に...対応迫られる企業をサ