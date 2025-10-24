福岡南署は24日、福岡市南区柳河内1丁目の公園付近で同日午前7時40分ごろ、登校中の小学生複数人が見知らぬ男からスマートフォン様のものを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代、黒と紺色の上下ジャージー着用、グレー色系スマートフォン所持。