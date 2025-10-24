佐世保市に25日にオープンするパン店。 県産のビワを使ったクリームパンや、護衛艦のカレーがたっぷり詰まったものも…。 「まちのパン屋さん」が地域の歴史を伝えます。 佐世保市に24日、プレオープンした「エピシェール させぼ五番街店」。 フジパンストアーが地域に親しまれる “街のパン屋さん” を目指す「キニナルプロジェクト」の一環で手がけました。