住友重機械工業旧浦賀工場跡地周辺に整備されるマンション（右奧）やホテル（左奧）などのイメージ図（ＴｅａｍＰｅｒｒｙ釻ｓ提供）日本の近代化に大きな影響を果たした「浦賀ドック」（横須賀市浦賀）を含む京急線浦賀駅前周辺地区約１５ヘクタールの活性化事業について、市は２３日、建設プロジェクトマネジメント業のインデックス（東京都）を代表者とする１７社の共同企業体（ＪＶ）を優先交渉権者に選んだと発表し