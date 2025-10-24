◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節大阪Ｂ―サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂが、ホームで昨季王者のサントリーにセットカウント３―１で逆転勝ちした。第１セットは２３―２５で落としたが、第２セット以降は新主将の西田有志を中心に奮起。ライトからの攻撃が決まると、今季加入したフランス代表で五輪連覇のセッター・ブリザールの後衛からのアタ