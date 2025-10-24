日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（9月）21:30 予想0.4%前回0.4%（前月比) 予想3.1%前回2.9%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.1%前回3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)