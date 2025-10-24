消費者物価指数（CPI）（9月）21:30 結果0.3% 予想0.4%前回0.4%（前月比) 結果3.0% 予想3.1%前回2.9%（前年比) 結果0.2% 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.0% 予想3.1%前回3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)