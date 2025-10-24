【新華社北京10月24日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）常務委員会は24日、台湾が日本の植民統治から解放され、祖国に復帰したことを記念する「台湾光復記念日」の制定に関する決定を採択した。10月25日を同記念日として法的に定め、国がさまざまな形で記念行事を行うと規定している。