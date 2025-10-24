セクハラに関する通報事案について、取材に応じる福井県の杉本達治知事＝22日、福井県庁福井県の杉本達治知事が県職員1人に不適切なテキストメッセージを送ったとのセクハラに関する通報を踏まえ、県は23日から、同様の事案がなかったか職員への調査を開始した。関係者が24日、明らかにした。対象は、当初発表していた約3500人から大幅に増え、約6千人となった。30日を回答期限としている。調査は▽知事からセクハラを受けたこ