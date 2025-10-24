奥さんに不倫がバレて、離婚。その後、不倫相手と再婚する男性もいるようですが、世間は不倫に対するイメージが悪いため、誰も祝福してくれないのが現実です。不倫しているときは刺激的な毎日に浮かれるため、そこまでのことになるとは想像できないのでしょうね……。今回は、職場で不倫して再婚した男性の話をご紹介いたします。職場で距離を置かれるように「妻とは職場恋愛で結婚しました。出産を機に妻は退職して、専業主婦に。