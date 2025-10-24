「はじめまして」の挨拶で交換する一枚の名刺。そこに、かつて駅員さんから手渡された、あの硬い厚紙の「きっぷ」の感触と懐かしさが蘇る--。そんな、鉄道ファンならずとも誰もが心をくすぐられるユニークな名刺サービス「KIPPU LABO.」をご存知でしょうか。手がけるのはなんと、長年本物のきっぷを印刷してきた山口証券印刷株式会社。その道のプロが伝統の技術を注ぎ込んで生み出す名刺は、まさに”本物”の風格を漂わせています