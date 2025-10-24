フォーカルポイントは、UGREENの新モデル『Magflowシリーズ 10000mAh マグネット式モバイルバッテリー（型番：65958B）』の国内販売を2025年10月23日より開始した。 （関連：【画像】UGREEN『Magflow 10000mAh』《詳細・デザイン一覧》） Qi2.2認証を取得し、iPhone 16シリーズでは最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応する。USB-Cポートと内蔵USB-Cケーブルの両方が最大30Wの入