電化やディーゼル化で姿を消していったSL＝蒸気機関車のなつかしい映像です。 【画像を見る】「D51三重連」の貴重な画像はこちら 岡山駅のホームで黒煙を吐く蒸気機関車、通称「D（でごいち）51」。消えゆく姿を惜しんで、一日限定で登場した「さよなら列車」です。 動力の電化などに伴い徐々に姿を消した蒸気機関車。1971年には岡山県内で走る路線は伯備線だけとなりました。 「三重連」が鉄橋を渡る！ 新見市の