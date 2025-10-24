かつて世界中のゴルフファンを魅了した“シブコ・スマイル”はもう見られないのかーー。渋野日向子が、かつてないほど苦しんでいる。2025年シーズンでは米国のLPGAツアーを主戦場としているが、ここまで22試合に出場し、11試合で予選落ち。この不調をなんとか打破しようと、いったん帰国して国内の『スタンレーレディスホンダ』に出場したものの、ここでも予選落ち。LPGAツアーを含めると、なんと5試合連続での予選落ちとなっ