「こんなに優しいなんて、きっと私のことが好きなんだ」と思っていたのに、気づけば彼には他にも“特別な女性”がいた。そんな経験、ありませんか？実は、“優しい＝本気”ではないことも。そこで今回は、実は危険な“人たらし男子”の裏の顔を紹介します。誰にでも「特別扱い」をする人たらしタイプの男性は、相手に“自分だけ特別”と思わせるのが得意。「君にしか話せない」「こんなに落ち着くのは初めて」など、響きのいいセ