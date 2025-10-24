恋愛が長続きしない原因の多くは、「好き」が強すぎるあまり、相手への依存や焦りに変わってしまうこと。そこで今回は、男性が「手放せない」と感じる“心の余裕のある女性”の特徴を紹介します。男性の予定を詮索しない“信頼の姿勢”「なんで返信が遅いの？」「誰といるの？」と詮索したくなる気持ちはわかります。でも、恋が続く女性は男性のことををコントロールしようとしません。連絡の頻度よりも、会ったときの空気感を大事