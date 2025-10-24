40代を過ぎると、「以前と同じ食事量なのに太る」「ダイエットをしても結果が出にくい」と感じる人が増えます。その背景にあるのが、年齢とともに分泌が減りやすい【やせホルモン】。とはいえ、厳しい食事制限をしなくても、日々の“食べ方”を少し工夫するだけで、このホルモンの働きをサポートすることができます。そこで今回は、40代から始めたい“やせホルモンを活性化させる食習慣”を紹介します。やせホルモン＝「GLP-1」と