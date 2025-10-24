「若く見られたい」「ハリを取り戻したい」――そんな思いで頑張ってケアしているのに、なぜか老けて見える…。その原因、実は“スキンケアのやりすぎ”かもしれません。保湿・マッサージ・角質ケアなど、どれも大切ですが、間違った頻度や方法で続けると、かえって肌のバリア機能を壊し“おばさん感”を加速させてしまうことも。そこで今回は、頑張るほど逆効果になるスキンケア習慣について解説します。「角質ケアのやりすぎ」で