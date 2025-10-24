全国のスーパーなどで販売されたコメの平均価格が5週ぶりに値上がりし、4251円となりました。農林水産省によりますと、今月19日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より109円上がって4251円でした。値上がりは5週ぶりです。新米の価格が高止まりしていることが要因とみられ、5月中旬に記録した過去最高値の4285円に近づいています。今週発足した高市内閣で農林水産大臣に就