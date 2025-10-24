Kvi Babaが明日10月25日12:00より、今年8月に発表したアルバム『Shout Out to Jesus』と、前作となるメジャー1stアルバム『Jesus Loves You』(2023年3月発表)のアナログ盤を予約販売開始することが発表となった。アナログ盤『Shout Out to Jesus』にはデジタル版に未収録の「I Like It (Remix) feat. R-指定」を追加収録。また、『Jesus Loves You』には、代表曲「Too Bad Day But… (Remix) feat. AKLO & KEIJU」をはじめ、「