a子が、2026年6月に自身初となる全国ツアー＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞の開催を発表した。2026年6月7日開催の北海道・PENNY LANE 24を皮切りに、2026年8月22日の東京・LINE CUBE SHIBUYAでのファイナルまで全国5都市を巡るツアーとなる。チケットは最速先行が受付スタートしているので、ぜひチェックしてほしい。■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞2026年6月7日（日）【北海道】PENNY LANE 242026年6月13日（土）【福岡】