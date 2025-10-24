横浜赤レンガ倉庫前を通過する参加者ら＝２０２４年１０月２７日、横浜市内（過去の大会から）横浜市や県などでつくる横浜マラソン組織委員会は２４日、「横浜マラソン２０２６（仮称）」の開催日を来年１０月２５日に決定した。種目や募集人数などの詳細は、１月下旬に開く同組織委で正式に決める予定。今月２６日には「横浜マラソン２０２５」が開催され、フルマラソンなど７種目に計約２万９２００人が参加する見通し。同組