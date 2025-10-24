◆スピードスケート全日本距離別選手権第１日（２４日、長野市エムウェーブ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンが幕明けし、女子エースの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５００メートルと３０００メートルでともに２位に入った。レース後は「レースのリザルト（結果）だけでいうと課題はある。タイムも良くない点は多いが、ここに来るまでの過程をみると、少しずつ形を組み直しつつある。いいところもあるし、こ