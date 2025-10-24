【漫画】本編を読むどれだけ交流を重ねた相手とも、100％は分かり合えないのが人間のさがである。そんな、同族同士でも難しい意思疎通を、異種族同士で行おうとしたら一体どうなるのか。『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）は、異世界に迷い込んだ青年を、巨大な魔人・トゥイミナが保護することから始まる日常漫画だ。飼い主・トゥイミナとペットになる青年は、物の見え方・感じ方がまったく異なる。そもそも体格差がある