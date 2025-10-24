元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）が、元WBA世界ライトフライ級王者の具志堅用高氏（70）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。11月24日のWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）を展望した。川島氏は「拓真を輝かせる意味で天心は凄くいい相手。人気があってうまい」と切り出した。ただ、その天心に勝つことで「尚弥の弟」と言われていたのが、井上拓真になる。