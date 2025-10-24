昨年12月17日に胃がんを宣告され、8月29日に肝臓への転移が見つかり再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。今回の副作用の症状についてつづった。17日から3度目の抗がん剤投与を始めた伊藤は「心配になるくらいの嘔吐の連続で、吐く物がなくなっても胃液をひたすら吐き続ける地獄」と壮絶な症状を明かした。さらに「下痢の症状も追加されて、ま