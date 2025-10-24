２４日、有人宇宙船「神舟２１号」を積み、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征２号Ｆ遥２１」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉10月24日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、有人宇宙船「神舟21号」を積んだ運搬ロケット「長征2号F遥21」が24日に発射エリアへの移動を終えたと発表した。施設・設備の状態は良好で、計画通り機能検査や合同テストなどを実施した後、近日中に機会を見て打ち上げるとしている。２４