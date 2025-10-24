歌手デビューしたお笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が、本名の「石川晟也」名義で24日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00)に出演。この日リリースされたばかりのデビュー曲「オカンのLINE」を生歌唱した。緊張した面持ちで登場したせいやは「ずっとタモリさんから奇妙なプレッシャーをかけられてるんですよ。一生懸命頑張ります」と意気込みを語り、歌唱に臨み美声を響かせた。歌唱後に司