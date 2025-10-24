ファミリーマートが昨年から進めるスイーツ強化策が成果を上げている。アイスや菓子パン、フラッペなどを横断して「スイーツ」と再定義し、話題性のある企画を次々投入。手軽な日常需要からご褒美需要まで幅広く掘り起こし、「コンビニスイーツといえばファミマ」の想起No.1獲得を目指す。成長の中心にあるのが横断的な商品展開だ。アイスやフラッペ、菓子パン、甘い酒まで幅広くスイーツと捉え、企画の連続投入で話題を創出。これ