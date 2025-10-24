【新華社北京10月24日】中国外交部の報道官は24日、李強（り・きょう）国務院総理がシンガポールのウォン首相の招きに応じ、25、26両日に同国を公式訪問すると発表した。報道官はまた、李総理が東南アジア諸国連合（ASEAN）輪番議長国マレーシアのアンワル首相の招きに応じ、27、28両日にクアラルンプールで開かれる第28回中国・ASEAN首脳会議、第28回ASEAN・中日韓首脳会議、第20回東アジアサミット、第5回地域的な包括的経済