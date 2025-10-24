ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モー娘。OG譜久村聖、同期・鞘師里保との仲良しSHOTに「素敵過ぎる」… E-TALENTBANK モー娘。OG譜久村聖、同期・鞘師里保との仲良しSHOTに「素敵過ぎる」「同期の友情いいね」の声 2025年10月24日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 23日、元モーニング娘 の譜久村聖がInstagramを更新した 9期メンバーとして活躍した鞘師里保との仲睦まじい写真も披露 記事を読む おすすめ記事 元宝塚のトップスター・月城かなと、“義姉とランチ”オフショット「義姉妹美しくて眩しい！」「おもしろ美女」 2025年10月24日 6時30分 白石麻衣がキョンシーに変身！おちゃめなコスプレで魅せた可愛さに「最高にキュート！」「何をしてもキレイで可愛い」と大反響 2025年10月24日 11時36分 白百合女大卒グラドル、水色ノースリーブトップス＆水着姿「ドキドキ」「なんて素敵な眺め」 2025年10月18日 9時56分 双子出産の中川翔子 自身の経験発信する理由「やってみて見えることってあるんじゃないかなって」 2025年10月23日 11時48分 2児の母・浜崎あゆみ（47）、息子からもらったプレゼント公開「母きゅーーーーーーーん」 2025年10月24日 10時10分