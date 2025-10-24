Mnetのオーディション番組「Girls Planet 999 : 少女祭典」で誕生した7人組ガールズグループ「Kep1er」。2025年10月より開催中のコンサートツアー「2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]」東京公演が、10月10日（金）、10月11日（土）の2日間行われました。カバーステージも披露し、Kep1ianとの交流をたっぷり楽しんだ10月11日公演の様子をお届けします♡2年ぶりの東京ガーデンシアター公演を開催オープニン