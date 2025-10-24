今季、ハイパフォーマンスを続けているクリスタル・パレスMF鎌田大地の人気が現地で急上昇しているようだ。この29歳は昨年の夏にパレスに移籍。昨季の序盤こそプレミアリーグへの適応に苦しんだものの、シーズン終盤にかけて徐々に本来の実力を発揮。２年目の今季はボランチで定位置を確保しており、チームの主力として替えの利かない存在になりつつある。10月23日にパレスの本拠地セルハースト・パークで開催されたヨーロッ