2025年10月24日、静岡銘菓「こっこ」の新CMが公開された。【動画あり】磯村勇斗出演「こっこ」新CM、メイキングとインタビューもこっこ――ミルククリーム入りのふわふわ蒸しケーキ。1985年に誕生してから40年以上、静岡のお土産として愛され続けているロングセラー商品だ。その「こっこ」の新たな?顔?に選ばれたのは静岡県出身の俳優・磯村勇斗さん。こっこを手掛けるミホミのプレスリリースによると、今回公開された「売店」篇（