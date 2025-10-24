NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）と、NTTドコモビジネスの香港法人であるNTT Com Asiaは10月24日、金融機関向けにIOWN APN（All-Photonics Network）技術を活用した新サービス「APN InterLink」の提供を11月1日から香港で開始することを発表した。アジアの主要な金融センターである香港でのAPNの商用展開を通じて、アルゴリズム取引といった金融業界の次世代デジタルニーズへの対応を目指す。両社は今後、主要金融